Carlos Sainz si arrende solo a un super Max Verstappen nel GP del Canada: "Le ho provate tutte, ci mancava un po' di velocità per superarlo. Prendo l'aspetto positivo, siamo stati però più rapidi nel corso della gara. Siamo andati davvero vicini alla vittoria, ci proverò la prossima volta".

Una gara praticamente perfetta quella di Carlos Sainz a Montreal , al quale è mancato davvero poco per conquistare la sua prima vittoria in carriera. Secondo posto per lo spagnolo dietro a un super Verstappen, ma tanta fiducia in vista della seconda parte di Mondiale .

"Non avevamo abbastanza velocità per superare Verstappen"

"Ho spinto a tutta. Non ho lasciato neanche un centimetro in frenata e vicino ai muri. Ho spinto al massimo anche con la batteria, le ho provate tutte per passare Max, ma non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza nel tornate e portarlo fuori traiettoria alla chicane. Ma la cosa buona è che siamo stati un po’ più veloci per tutta la gara. Qui però ci è mancato qualcosa per superare. Siamo contenti del passo gara, per come siamo riusciti a mettere pressione a Max. Le tempistiche del pit stop sono state giuste. Le abbiamo provate tutte e siamo arrivati vicinissimi a vincere. Mi prendo gli aspetti positivi e continuerò a provarci nella prossima gara"