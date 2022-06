Non prendete impegni oggi, scendete in pista con Sky! La MotoGP è in Germania e davanti a tutti scatterà la Ducati di Bagnata. Il via alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La F1 è invece in Canada, con Verstappen in pole e Sainz in seconda fila. Cercherà una super rimonta Leclerc che partirà dal fondo della griglia. GP live alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LE GRIGLIE DI PARTENZA: MOTOGP - F1