F1, Red Bull licenzia Vips dopo le frasi razziste

Il team ha comunicato ufficialmente di aver interrotto la collaborazione con il 21enne pilota estone collaudatore della Red Bull dopo le frasi razziste pronunciate in una trasmissione su "Twitch". Il Mondiale torna il 3 luglio con la gara di Silverstone: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo la sospensione e le indagini interne, la Red Bull ha preso la sua decisione definitiva su Juri Vips, pilota estone 21enne collaudatore e pilota di riserva. Il team ha deciso di interrompere ogni forma di collaborazione con Vips, in seguito alle frasi razziste pronunciate dal pilota durante una trasmissione sul canale "Twitch". Il club ha pubblicato un comunicato sui propri canali social: "In seguito alle indagini interne dopo il caso del video online, il Team Red Bull ha interrotto il contratto come collaudatore e pilota di riserva con Juri Vips. Il team non consente nessuna forma di razzismo"