L'olandese risponde a una domanda sui casi esplosi in settimana a seguito delle parole di Juri Vips e Nelson Piquet, che è il papà dell'attuale compagna del campione del mondo: "Non è corretto usare certe parole, credo che tutto debba cominciare dall'istruzione, a casa come a scuola. In F1 ci stiamo lavorando assieme a Hamilton". Il weekend di Silverstone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

