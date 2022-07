Una minaccia incombe sul GP della Gran Bretagna. A rivelarlo è la polizia inglese: un gruppo di manifestanti starebbe pianificando un'azione durante la corsa in programma alle 16 di domenica. Nella storia del Mondiale c’è un precedente clamoroso del 2003. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Il precedente dell'invasione 2003: la corsa di Cornelius Horan

Nella storia del Mondiale c’è un precedente di un'invasione clamorosa che ci riporta alla gara del 2003, sempre a Silverstone. Nell'11^ prova del Mondiale c'è Michael Schumacher in testa davanti a Raikkonen e al fratello Ralf: al 12esimo dei 60 giri previsti, un uomo vestito con un kilt scozzese va in mezzo alla pista con dei fogli in mano (sembra con inviti a leggere la Bibbia). Si tratta di Cornelius Horan, un prete protestante: viene schivato da una Jaguar, poi un commissario riesce a portarlo via. Per fortuna senza gravi conseguenze per nessuno.