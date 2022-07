Leclerc ha chiuso le Libere 2 di Silverstone al 5° posto, con un distacco di quattro decimi e mezzo dal compagno di squadra Sainz: "È stata una giornata complicata: ho avuto parecchi problemi, ad esempio alla power unit, mi hanno reso la guida molto difficile. Farò delle piccole modifiche di assetto, speriamo vada meglio in qualifica". Il GP Gran Bretagna è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Carlos Sainz è stato il più veloce nelle Libere 2 di Silverstone con 1:28.942. La seconda sessione di prove si è svolta sull’asciutto, dopo che le Libere 1 erano invece state condizionate dalla pioggia. Le cattive condizioni meteo hanno interferito con il lavoro di tanti piloti, tra cui Charles Leclerc, che ha percorso pochi giri nella prima sessione, per poi chiudere le Libere 2 al quinto posto (+0.462 dal compagno di squadra Sainz). Il monegasco è stato molto veloce con la gomma media, mentre è sembrato in difficoltà con la soft, come spiega lui stesso nell’intervista al termine del venerdì: "È stata una giornata complicata, nella prima sessione non abbiamo ricavato tanti dati per via della pioggia, ho fatto pochissimi giri. Nelle Libere 2 ho avuto parecchi problemi, ad esempio alla power unit, mi hanno reso la guida molto difficile. Farò delle piccole modifiche di assetto, speriamo vada meglio in qualifica. Quando sono passato alle soft è stato molto complicato, non mi sono trovato a mio agio come è successo con le medie, ci sono stati dei piccoli problemi che non siamo riusciti a gestire. Però nel complesso la macchina ha buone prestazioni, speriamo di poter mettere tutto insieme in qualifica per fare una buona giornata".