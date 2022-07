Imola nel cuore, intervista esclusiva a Cremonini

Cesare Cremonini non ha mai nascosto la passione per lo sport e per i motori: prima del suo ultimo concerto ad Imola si è raccontato a Vera Spadini proprio lì dove Ayrton Senna, il suo idolo, è scomparso nel 1994. Lo speciale in onda dal 10 luglio su Sky Sport e disponibile on demand

"Secondo me lo sport contiene molta poesia ", racconta il cantautore bolognese prima di iniziare il concerto-evento a cui hanno assistito 70mila spettatori . "La prima volta che ho parlato di sport in una mia canzone è stata con Baggio e Senna . Io venivo ad Imola a vedere Ayrton correre e non avrei mai immaginato di cantare "da quando Senna non corre più non è più domenica" insieme a 70mila persone proprio qui, dove è accaduto il drammatico fatto. Da questo palco di Imola lo sport sarà ancor più presente".

Sport e musica passioni collettive che uniscono

Similitudini tra il cantante e lo sportivo? "Secondo me ce ne sono tantissime. Ad esempio quando sono con Vale (Rossi, ndr) o con grandissimi sportivi non mi sento a disagio nel capire alcuni meccanismi mentali e psicologici che sono fondamentali per fare il mio mestiere. Il mondo dello sport mi aiuta a gestirmi psicologicamente, come accettare una sconfitta e farla diventare una rivincita. A noi capita di fare dei dischi che vanno male- racconta Cremonini a Sky Sport- e allora devi trovare le energie per rimetterti in piedi per fare qualcosa di meglio, magari più sincero. Così come la concentrazione prima di un concerto. Ma il motivo principale per cui sento vicine musica e sport è che sono entità di passione collettiva in cui tante diversità riescono ad unirsi in un tifo in un'emozione sconvolgente".