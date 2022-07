In una gara già segnata in avvio dal terribile incidente che ha coinvolto Zhou e Albon, un altro grande rischio è arrivato con la presenza di manifestanti in pista. L'allerta era stata data nei giorni precedenti dalla polizia. La FIA in una nota: "Confermiamo che dopo la bandiera rossa diverse persone hanno tentato di entrare in pista. Sono state immediatamente allontanate e la questione è ora al vaglio delle autorità locali". Volevano fermare il GP. Il Mondiale torna tra una settimana in Austria: diretta Sky