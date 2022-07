Tornato in Italia dopo la prima vittoria della sua carriera ottenuta a Silverstone, il pilota spagnolo della Ferrari ha celebrato il traguardo con qualche amico al "Ristorante Montana" di Fiorano Modenese, luogo di casa per i ferraristi. Torta, spumante, anche quello rigorosamente Ferrari come sul podio inglese, e le coccole dei proprietari del locale: "Grandi festeggiamenti. Continua così Carlos", il messaggio sul profilo Instagram del ristorante, ricco di cimeli e ricordi automobilistici sulle sue pareti