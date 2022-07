La Ferrari in Gran Bretagna ha vinto, ma non convinto del tutto proprio per quanto accaduto nelle scelte strategiche con Leclerc e puntando tutto esclusivamente sulla vittoria di tappa che mancava da tempo. In Austria serve un altro segnale forte, ma non sarà facile in quella che è praticamente casa del leader del Mondiale. Domenica GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Unoin 4K e in streaming su NOW GUIDA TV Condividi

Non è casa sua ma poco ci manca. Un po’ ovviamente per i colori che veste ma anche perché Max Verstappen, da quando la Formula 1 è tornata al Red Bull Ring, ha vinto già ben quattro volte. L’unico a riuscirci, facendo persino doppietta l’anno scorso nelle due gare organizzate causa pandemia. Alla vigilia di questo fine settimana l’uomo da battere sull’ottovolante austriaco è sicuramente lui. Anche perché se si vuole provare a impensierirlo dall’alto della classifica dove si trova solitario bisogna farlo ora, non perdere altro tempo. La profonda delusione di Charles Leclerc a Silverstone era legata a questa consapevolezza.

Senza particolari problemi, come la mancanza di carico che lo ha frenato domenica scorsa, Max da battere è un osso duro. Aver perso un’occasione importante per recuperare più punti su di lui per il monegasco da mandar giù è stata dura. Come il fatto di essersi sentito un po’ più solo nella sua battaglia. La Ferrari in Gran Bretagna ha vinto, ma non convinto del tutto proprio per quello, puntando tutto esclusivamente sulla vittoria di tappa che mancava da fin troppo tempo.