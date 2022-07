Dopo il confronto al termine della gara in Gran Bretagna e la strategia del muretto che ha lasciato perplesso il monegasco, il team principal della Ferrari e il pilota si sono incontrati a Montecarlo prima del weekend in Austria. Le immagini in un video postato di adam_sphotos

Mattia Binotto e Charles Leclerc in un incontro che potrebbe essere servito a chiarire tutto per voltare pagina dopo quanto avvenuto in Gran Bretagna domenica scorsa. Dopo il confronto al termine della gara di Silverstone e la strategia del muretto che ha lasciato piuttosto deluso e perplesso il monegasco, il team principal della Ferrari e il pilota si sono visti a Montecarlo (evento Richard Mille?) prima del weekend in Austria. Le immagini che testimoniano l'incontro in un video postato da adam_sphotos (Instagram).