A una settimana dal terribile incidente di Silverstone, è tornato a parlarne Albon: "Un po' acciaccato ma sto bene. Ricordo poco del crash, felice che Zhou stia bene". Russell: "E' stata reazione naturale quando sono sceso dalla macchina per andare verso l'Alfa Romeo capovolta di Zhou".

La Formula 1 dalla Gran Bretagna all'Austria per l'undicesimo appuntamento del Mondiale. Il lungo weekend del Red Bull Ring si è aperto con la conferenza dei piloti, occasione durante la quale si è affrontato nuovamente l'argomento del terribile incidente al via di Silverstone. A parlarne sono stati Alexander Albon (Williams), uno dei protagonisti del crash al via, e George Russell (Mercedes), che dopo il contatto con Zhou è sceso dalla sua Mercedes per correre dal pilota cinese e accertarsi delle sue condizioni. Sia Albon che Zhou stanno bene e saranno al via della gara di domenica a Spielberg.

Albon: "Non ricordo molto dell'incidente" "Sto bene, avevo qualche dolore lunedì ma va sempre meglio - ha detto il pilota della Williams - Non ho molti ricordi dell'incidente, è andato tutto così veloce... mi ricordo solo che ero a muro. Per fortuna Zhou, che ha avuto l'incidente peggiore, sta bene. I danni alla macchina? Qui portiamo tutti gli aggiornamenti, i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario per ripararla. Il danno è stato notevole, ma ci sono state cose che abbiamo potuto salvare".

Russell: "Per istinto ho lasciato la macchina e sono andato da Zhou" "Nel team hanno compreso perché sono uscito dalla macchina, è stata una reazione naturale da parte mia. C'è stata la bandiera rossa e vedere un incidente così terribile mi ha portato a fare questo. Pensavo che per me la gara fosse finita per come era ridotta la macchia, e invece non era così. Mi sono fatto prendere dalle emozioni. E c'era anche frustrazione perché sarai potuto tornare in pista e probabilmente fare anche un bel risultato".