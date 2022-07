Nuovo e imperdibile appuntamento con "LewiStyle", alla scoperta dell'outfit del sette volte campione iridato nel giovedì che sancisce l'inizio del nuovo weekend del Mondiale. Bomber blu e un pantalone che, siamo certi, farebbe esclamare "wow" a Marc Gené! Il GP d'Austria è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING