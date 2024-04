La F1 Commission ha discusso la possibilità di rinnovare il sistema di punteggio ampliando la zona punti fino al 12mo posto. Al termine della riunione di oggi, 25 aprile, non è stata però presa alcuna decisione in merito: tutto rimandato al prossimo meeting che si terrà a luglio

Decisione rinviata per quanto riguarda la modifica del sistema di punteggio in Formula Uno. La Commission si è infatti riunita oggi, 25 aprile, e tra i punti all’ordine del giorno c’era anche la possibilità di ampliare la zona punti dai primi dieci classificati attuali a dodici con una diversa distribuzione.

Il comunicato della Fia

Come riporta il sito ufficiale della Fia: "I membri della Commissione hanno discusso una proposta di modifica alla distribuzione dei punti in campionato, come descritto negli articoli 6.4 e 6.5 del regolamento. Si è convenuto che fosse necessaria un'ulteriore analisi delle modifiche suggerite in vista di una nuova proposta da presentare alla riunione della Commission F1 in programma nel prossimo mese di luglio".