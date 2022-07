Quello di Spielberg è un tracciato molto ondulato, caratterizzato da curve secche con 7 frenate con decelerazioni importanti. Circuito abbastanza corto e tra una frenata e l’altra c’è poco spazio per raffreddare l’impianto. Con Brembo andiamo a capire cosa può succedere su uno dei punti più insidiosi da questo punto di vista del Red Bull Ring. Il GP d'Austria è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING