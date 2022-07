Le immagini postate dall'account Twitter della F1, mostrano il Red Bull Ring costruito all'interno del mondo Minecraft, il noto videogioco. Due costruttori (Reddit u/DarkGreyDerp) hanno impiegato 20 giorni per riprodurre il circuito in scala 1:1. L’effetto è stupefacente. Tutto il weekend del GP d'Austria sarà in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE