Vittoria flag to flag per Armstrong, in una corsa anonima e senza animosità. Sul podio salgono Pourchaire (investigato) e Doohan. Drugovich sempre più leader del campionato, porta a casa il giro veloce. Domenica la nuova sfida con la Feature Race:

E' di Marcus Armstrong il successo nella Sprint Race dei Formula 2 in Austria. Sul podio salgono anche Theo Pourchaire e Jack Doohan.

Prima pole stagionale per il rookie danese della ART GP Frederik Vesti e griglia di partenza della Sprint come sempre rovesciata, fino al decimo tempo della qualifica. Motivo per il quale Vesti si accomoda in quinta fila al via accanto a Vips (Hitech) e in prima vanno a posizionarsi proprio i due compagni di squadra dei piloti che domani scatteranno davanti a tutti: Armstrong (Hitech) e Pourchaire (ART). Dalla terza fila parte il leader della categoria Felipe Drugovich (MP). Al giro di formazione Lawson ha problemi ad avviarsi. Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia nel primo giro per guadagnare le posizioni di vertice della corsa.: un punto in più o in meno di svantaggio da Drugovich.

Vittoria flag to flag per Armstrong, in una corsa anonima e senza animosità. Sul podio salgono (fino a prova contraria) Pourchaire e Doohan. Drugovich sempre più leader del campionato, porta a casa il giro veloce. Sfida rimandata alla Feature Race. Nell’ordine si presentano al traguardo al primo passaggio, dei ventotto previsti Armstrong, Pourchaire, Doohan, Drugovich e Verschoor. Al terzo passaggio Sato è costretto a rientrare in pit lane per problemi elettrici. Al decimo giro fuori anche Bolukbasi e 5” di penalità a Vesti per superata soglia di tolleranza di track limits.