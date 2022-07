Incrocio di traiettorie al 36esimo giro del GP d’Austria: Tsunoda (AlphaTauri) cerca di difendersi dall’arrivo Alonso (Alpine), ma spinge lo spagnolo leggermente sull’erba. Il rischio corso non va giù all'ex campione del mondo che affianca il giovane giapponese facendogli “no, non si fa” con il dito della mano destra e lo sorpassa per la 16^ posizione. Il Mondiale torna nel weekend del 24 luglio in Francia: diretta Sky

