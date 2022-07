Vittoria davanti a Daruvala e a Sargeant, ma sub iudice: Verschoor si è fermato dopo il traguardo, problema elettrico o niente benzina a bordo? Nel secondo caso rischierebbe una clamorosa squalifica. Oggi la F1 scatta alle 15: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, 4K e in streaming su NOW F1, TUTTE LE ULTIME NEWS DALL'AUSTRIA Condividi

Nel campionato è sempre più lotta a due fra il brasiliano Felipe Drugovich (MP) e il francese Théo Pourchaire (ART). Dall’alto del suo vantaggio, ormai da tre eventi Drugovich controlla e gestisce facendo tatticamente le proprie corse su quelle dell’avversario. Ancora ieri, nella Sprint Race ha controllato da vicino Pourchaire regalandogli briciole e mantenendo un vantaggio di 40 punti su di lui in classifica. Nella Feature Race di Spielberg il brasiliano può ancora applicare la sua tattica prudente e fruttuosa, visto che in griglia di partenza si schiera in terza fila, mentre Pourchaire scatta dalla quinta. Davanti, in prima, Vesti (ART) e Vips (Hitech) e in seconda Sargeant (Carlin) e Iwasa (DAMS). Pista che va asciugandosi dopo la pioggia della mattinata e 40 giri da percorrere, con pit stop e cambio gomme obbligatorio.

Qualcuno azzarda da subito le coperture slick. Al via è bagarre per prendere la testa della corsa. Al primo passaggio al comando c’è Vips, male Vesti in partenza, Drugovich sesto senza rischi. Secondo passaggio, Armstrong è già fuori e Pourchaire ha già scavalcato Drugovich: Safety Car. Quinto giro, si riparte. Pourchaire attacca e sorpassa Doohan. Grazie anche ai giri sotto Safety Car, i piloti con le slick fanno la differenza su una pista sempre più asciutta, Drugovich scivola addirittura diciassettesimo. E Pourchaire dodicesimo. Chi è partito con prudenza utilizzando gomme rain è in difficoltà: pit per tutti i gommati da pioggia. Lento il pit di Vips (unsafe release), ma anche quello di Pourchaire, Drugovich lo sorpassa in pit lane. In testa Verschoor segna cinque giri veloci consecutivi e mette 6” fra sé e Daruvala. Al 16° giro solo Verschoor non si è fermato.

Lo fa al 17° giro e quando rientra è ancora primo, con 5” di vantaggio su Daruvala. Drugovich e Pourchaire sono rispettivamente 14° e 15°, Sargeant intravede l’opportunità di tornare ai vertici della classifica e spinge come un forsennato agganciando la quarta posizione. Giro veloce di Verschoor a gomma calda. Il suo ritmo è eccellente, ma manca ancora metà gara per vedere il traguardo. Al 20° passaggio guida la corsa Verschoor (Trident), davanti a Daruvala (Prema) e Mehri (Campos). Per buona parte della seconda metà di corsa non accade nulla. A sei giri dal termine Verschoor guida con 7”3 di vantaggio su Daruvala, che a sua volta invece perde terreno nei confronti dei suoi inseguitori (Mehri, Sargeant e Fittipaldi). Negli ultimi dieci giri però fioccano le penalità inflitte dalla Direzione Corse per track limits. E la classifica ne viene sconvolta fra la sesta e la dodicesima posizione. All’ultimo giro Verschoor fa passerella fino al traguardo.