Isack Hadjar conquista la sua terza vittoria stagionale e si rilancia per il successo finale. E già il prossimo appuntamento, sul toboga dell’Hungaroring a fine luglio, potrebbe essere uno snodo cruciale per la Formula 3. Oggi il GP di Formula 1 alle 15: firetta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW Condividi

Isack Hadjar (Hitech Grand Prix) vince la Feature Race che ha chiuso il weekend della F3 in Austria. Sul podio anche Martins e Bearman.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Archiviato il successo di Jak Crawford in gara Sprint, la F3 si presenta sulla griglia del RedBull Ring per la Feature Race di 26 giri, la corsa con in palio il bottino di punti più invitante e ricco, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dai piloti in qualifica. La classifica cortissima e l’abbondanza di protagonisti rende la gara della domenica avvincente sin dallo schieramento. Dalla pole position scatta il pimpante Hadjar (Hitech) in crescita nelle ultime prestazioni, accanto a lui si posiziona il leader del campionato Victor Martins (ART) e subito dietro la coppia di piloti Prema formata da Bearman e dal suo principale antagonista nella corsa al titolo Arthur Leclerc, anche ieri autore di una gara entusiasmante. In terza fila Stanek (Trident), Crawford in quinta. A moltiplicare le incertezze ci si mette anche la pioggia, che incessante cade sin dalla notte.

La Direzione Corsa opta per una partenza prudente e in sicurezza. Giro di formazione dietro alla Safety Car. Smolyar (MP) fatica ad avviarsi, ma poi prende regolarmente il proprio posto in fila con le altre vetture. Partenza lanciata. Venticinque giri da percorrere, uno in meno perché già percorso in regime di Safety. In testa Hadjar, che al sesto giro ha 1”9 di vantaggio su Martins, dietro le due Prema. In mezzo al gruppo Marti tocca Vidales, senza conseguenze. A quindici giri dalla fine Collet attacca Maloney per la nona posizione, rischiando il contatto. La pista intanto va asciugandosi e la pioggia cala di intensità. In coda alla corsa Pizzi e Chovanec si toccano e Malvestiti si gira. A dieci giri dal termine Hadjar guida con 3”7 su Martins, dietro Leclerc riprende Bearman. A nove giri dalla fine ricomincia a piovere nella zona del traguardo.