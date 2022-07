Inizia il girone di ritorno, sarà infuocato

In classifica la Red Bull e Verstappen sono sempre avanti, ma le ultime due vittorie hanno rigenreao la Ferrari, che è pronta a spingere sul gas degli sviluppi tra Francia e Ungheria, per incrementare il carico e l’efficienza della F1-75. Tutto il weekend di Le Castellet è live su Sky Sport F1, Sky Sport uno, in 4K e in streaming su NOW

Inizia il girone di ritorno e sarà infuocato. Non solo per le temperature che il termometro arriverà a misurare al Paul Ricard, anche se caldo e asfalto liscio di questa pista saranno due fattori cruciali da tenere in considerazione per tutti. La sfida tra Ferrari e Red Bull è sempre più vicina e giocata su dettagli e situazioni. E in Francia anche Mercedes ha aspirazioni importanti ricordando il passo dimostrato a Silverstone con Lewis Hamilton . I curvoni veloci di questo tracciato e i pochi cordoli da prendere fanno sperare infatti il team guidato da Toto Wolff di replicare le prestazioni inglesi. Ma giocarsela con Charles Leclerc e Max Verstappen non sarà facile, considerato il livello al quale stanno portando la loro sfida. La Red Bull le ultime due gare ha dovuto incassare due sonore sconfitte, ma in classifica chi insegue è ancora il ferrarista, a 38 punti.

La vittoria di forza raccolta in Austria ha però restituito al monegasco sorriso, morale e soprattutto fiducia di poter ribaltare ancora la situazione. La squadra è pronta a spingere sul gas degli sviluppi tra Francia e Ungheria, per incrementare il carico e l’efficienza della Rossa. A vantaggio anche di quella parte che per ora sulla F1-75 è la più fragile ovvero il motore. Il nervo scoperto in casa Ferrari rimane infatti quello dell’affidabilità. Mentre Leclerc con le due power unit smarcate in Canada può forse dirsi meno guardingo in questo momento, Carlos Sainz con tutta probabilità pagherà anche a Le Castellet le conseguenze del motore andato a fuoco l’ultima domenica andando in penalità per dover usare la quarta power unit. Ogni scelta o mossa d’ora in avanti andrà valutata pensando a una fotografia più ampia e ambiziosa.