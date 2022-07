Si torna in pista alle 13 per l'ultima sessione di prove libere a Le Castellet, alle 16 verrà assegnata la pole position. Ieri giornata nel segno delle Ferrari, con Sainz il più veloce nelle FP2 e una penalità di 10 posizioni da scontare in griglia per la sostituzione della centralina. Ma potrebbe cambiare tutta la Power Unit. Il GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

