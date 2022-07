Cosa ci fa Valteri Bottas al Tour femminile con una borraccia in mano? La risposta è molto più semplice del previsto, e non sarà certo una novità per chi segue la vita del pilota dell'Alfa anche al di fuori del mondo delle quattro ruote. Era lì per amore, e per Tiffany Cromwell, ciclista australiana impegnata proprio nel Tour femminile con la Canyon SRAM Racing. Le immagini (qui sotto il video) sono state pubblicate sul profilo Instagram di Bottas e del Tour femminile. Il finlandese, borraccia in mano a bordo strada e tifo per Tiffany, ha recentemente chiuso all'undicesimo posto l'ultimo GP, proprio in Francia, e nella classifica Mondiale si trova al nono posto con 46 punti.