E' una Ferrari spumeggiante quella vista nel venerdì dell'Hungaroring, con Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo della seconda sessione di libere: "Abbiamo fatto un buon lavoro in vista della gara, è stata una giornata molto positiva. Pioggia nelle qualifiche? Dovremo essere sul pezzo". Tutto il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE