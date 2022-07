Red Bull appannata e lontana dalla Ferrari nel venerdì di Budapest. Max Verstappen fa la danza della pioggia: "Sull'asciutto le Rosse sono impossibili da battere, sul bagnato chi lo sa. Dobbiamo lavorare e sperare nell'aiuto del meteo". Tutto il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Max Verstappen fa la danza della pioggia . Il campione del mondo è parso in difficoltà con la sua Red Bull nel venerdì di Budapest , chiudendo al 4° posto le Libere 2 e pagando pegno alla Ferrari sia sul giro secco che in simulazione gara. Sabato, però, potrebbe piovere e sparigliare nuovamente le carte in tavola.

"Complicato, speriamo nel meteo..."

"E' stato complicato, come ci si aspettava qui. Non è semplice trovare un bilanciamento che vada bene per il giro secco e per la gara. La Ferrari si conferma davanti a noi, saranno dure da battere. Questa sera dovremo lavorare per avvicinarci, poi speriamo che il meteo possa darci una mano. Sull'asciutto non possiamo competere con loro, sul bagnato chissà... Le McLaren sembrano competitive, ma il nostro obiettivo principale è la Ferrari".