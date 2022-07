Non solo Aston Martin: anche la Mercedes ha portato novità tecniche importanti in Ungheria e in vista della seconda parte della stagione, con una speciale modifica all'halo. Ci spiega tutto nel video il nostro Matteo Bobbi. Tutto il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - LE NOVITA' DELL'ASTON MARTIN