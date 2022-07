La prima pole position in Formula 1 per il pilota britannico della Mercedes. Un favoloso 1:17.377 conquistato nel finale e che ha tolto il primo posto in griglia a Sainz. Riviviamo qui tutto il giro decisivo di Russell. Il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE