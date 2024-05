Il pilota monegasco sulla crescita della Ferrari e gli aggiornamenti a Imola: "L'ho sempre detto, conta solo vince e non il secondo o il terzo posto. E ora stiamo meglio perché c'è la speranza che se facciamo tutto alla perfezione c'è la possibilità di vincere. Per gli aggiornamenti abbiamo i dati al simulatore, poi i giri nel filming day, ma dobbiamo aspettare di andare in pista per le libere". Tutto il weekend della F1 in Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

