Si alza il sipario sul primo dei due round italiani della stagione di Formula 1. Da oggi si corre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Prime libere alle 13.30, alle 17 le seconde. Domenica appuntamento alle 15: qui tutti gli orari del weekend live su Sky e in streaming su NOW. Sarà un weekend particolare nel ricordo della leggenda Ayrton Senna a 30 anni dal tragico incidente al Tamburello

Il Mondiale è in Europa per il primo dei due GP italiani della stagione 2024. E' scattato su su Sky e in streaming su NOW un fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1 che fa tappa a Imola. Live dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settima prova della stagione.

Oggi le prime libere. Domani qualifiche alle 16, domenica GP alle 15 Finalmente si va in pista! Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. A Imola in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup, quest’ultima al debutto stagionale.

La nostra squadra per raccontarvi la F1 Fine settimana imperdibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Stasera lo speciale "Io e Ayrton", il monologo-evento Protagonista di questa speciale settimana a Imola il ricordo del grande Ayrton Senna, il pilota brasiliano che proprio su questa pista perse la vita trent’anni fa. Sky Sport celebra il tre volte campione del mondo con “Io e Ayrton”, un “monologo-evento” sulla vita del campione di Formula 1, messo in scena da Stefano Fresi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e al teatro Ebe Stignani di Imola. Scritto dal regista e scrittore Giorgio J. Squarcia, il monologo è una storia di redenzione e motivazione che attraversa il decennio 1984-1994, dalla prima all’ultima gara in Formula 1 del pilota brasiliano. È il percorso parallelo di Senna con quello di un giovanissimo ragazzo italiano, il narratore. Il primo alle prese con gli ostacoli delle gare, l’altro con i problemi di una vita difficile. “Io e Ayrton” andrà in onda venerdì 17 maggio alle 21.45 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con repliche durante tutto il weekend e la possibilità di rivederlo on demand.

GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2024: gli orari del weekend in diretta su Sky

Venerdì 17 maggio Ore 9.50: F3 – prove pibere 1

Ore 11: F2 – prove libere 1

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 – qualifiche

Ore 15.55: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Super Cup – prove libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 21.45: “Io e Ayrton”

Sabato 18 maggio Ore 10: F3 - Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Super Cup - qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.40: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 19 maggio Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 - Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Ore 24: "Io e Ayrton"