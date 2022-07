Tutta la comunità della Formula 1, i venti piloti, il Ceo Stefano Domenicali e il numero uno della FIA Mohammed Ben Sulayem, si sono uniti per lanciare un messaggio forte con l'obiettivo di "cacciare via" qualsiasi forma di abuso, online e durante gli eventi, e chiedere maggiore rispetto. In Austria gli ultimi preoccupanti episodi. Il Mondiale è in Ungheria: tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

VIDEO: IL MESSAGGIO DELLA F1