"Strategia non giusta, ma la Ferrari non ha funzionato"

"Ci aspettavamo un risultato diverso. La vettura non ha funzionato come speravamo. Di base la macchina non andava per quel che doveva andare. Sainz ha stessa strategia di Hamilton e ha finito dietro, la Ferrari oggi non girava. Se la macchina ci fosse stata non avremmo parlato della scelta di gomme. Non ha funzionato niente, in primis la macchina. Cercheremo di analizzare il perché, questa è la nostra priorità. La Ferrari non ha funzionato per la prima volta in stagione, non aveva il passo per tenere Red Bull e Mercedes. Non ho la risposta del motivo, ma qualcosa non ha funzionato. Penseremo anche alla strategia, non sto dicendo che sia giusta, ma prima devo analizzare la prestazione e quella non c'è stata".