Il brasiliano dell'ART fa sua la Feature Race all'Hungaroring. In classifica generale Drugovich rimane leader del campionato, ma con soli 21 punti di vantaggio sul vincitore di giornata, che così riapre il campionato. La Formula 2 torna tra tre settimane a Spa

Successo per il brasiliano Theo Pourchaire nella Feature Race che chiude la domenica della Formula 2 in Ungheria. Il pilota dell'ART ha chiuso davanti a Fittipaldi e Iwasa.

Archiviata la seconda vittoria stagionale di Jack Doohan (Virtuosi) in gara Sprint, la F2 affronta la Feature Race posizionando le monoposto in griglia con la minaccia di pioggia incombente. Pista asciutta e nuvoloni neri sul tracciato costringono i team a valutare un possibile cambio di strategia in corsa nella gara con il pit stop e il cambio gomme obbligatorio. In prima fila, come da qualifica, si schierano Ayumu Iwasa (DAMS) e Marcus Armstrong (Hitech). Il leader del campionato Drugovich (MP) e il suo principale antagonista Pourchaire (ART) sono in seconda fila, davanti al terzo incomodo Sargeant (Carlin) che parte dalla terza, con il quinto miglior tempo. Dopo il via, in prima curva, il leader è Armstrong, davanti a Pourchaire e Iwasa, quarto Drugovich.

Doohan, vincitore ieri, invece ha seri problemi e neppure completa il primo giro. Sargeant perde molto in curva due e scivola fuori dalla top ten. Chi è partito con gomme dure deve gestire meglio, chi ha preferito avviarsi con gomme morbide deve sfruttarle prima di cambiarle intorno al decimo giro. Il meteo annuncia pioggia entro due terzi di gara. Settimo giro, Drugovich cambia le gomme e monta la mescola più dura. Un giro dopo rientrano Armstrong, Pourchaire e Iwasa. Resta fuori Fittipaldi, primo, per volere del box. In pit lane Armstrong perde due posizioni. In testa alla corsa sono, virtualmente, Pourchaire, Fittipaldi, Iwasa e Drugovich. A 17 giri dalla fine Hauger decide di montare le gomme soft. A 13 giri dal termine Armstrong approfitta di qualche problema del brasiliano, in evidente crisi, e scavalca Drugovich. Quando tutti hanno effettuato la sosta obbligatoria, la situazione vede Pourchaire leader, davanti a Fittipaldi e Iwasa. Drugovich è quinto ma con evidenti difficoltà, visto che gira almeno sei decimi più lento di chi lo precede.