Leclerc e Sainz nelle anticipazioni di GQ sulla loro storia con in Ferrari: "La prima volta avevo 11 anni ma non entrai - dice Charles - me la immaginavo come nel film 'La fabbrica di cioccolato' con gli Umpa Lumpa in giro". Sainz: "Per me fu una spedizione segreta, ero ancora sotto contratto con un altro team e sono entrato dal retro"

Il sogno e la realtà. L'ambizione di guidare una Ferrari e chi, una Ferrari, la guida per davvero. Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno sul numero di settembre di GQ, "Red Hot" sarà il titolo del reportage da Maranello dove i due piloti hanno parlato (anche) del loro primo impatto con la Rossa. Per Leclerc si torna indietro nel tempo, aveva undici anni circa, portato a Maranello da un amico di famiglia che lavorava per la Ferrari. Ma lui non riuscì ad entrare: "Mi sono seduto nel parcheggio per due ore - sono le sue parole nelle anticipazioni della rivista -, e ho cercato di indovinare cosa succedesse là dentro. Me lo immaginavo come nel film 'La fabbrica di cioccolato', con gli Umpa Lumpa in giro".