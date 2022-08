Che tempo farà a Spa? Il meteo per il weekend

Libere del venerdì sotto la pioggia in Belgio? Dovrebbe invece tornare il sereno per le qualifiche del sabato e soprattutto per la gara di domenica, con temperature intorno ai 17 gradi. Tutto il weekend del GP del Belgio è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING