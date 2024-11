Tanti problemi in casa Red Bull nel venerdì di Las Vegas, con Verstappen solo 17° e Perez 19°: "Non sono veloci come le altre squadre, ma sappiamo che loro lavorano in maniera anomala nelle libere. Inoltre tutti stanno prendendo confidenza con una pista che non ha ancora un buon livello di grip. In tanti hanno incognite". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS LIBERE