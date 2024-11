La Ferrari non è stata perfetta nel venerdì di Las Vegas, né sul giro singolo (che sarà la parte più complicata) nè nella simulazione gara. Ma la Rossa è forte sia per conquistare la pole che per vincere. Sicuramente la concorrenza è di alto livello, soprattutto con Mercedes e McLaren. Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS LIBERE