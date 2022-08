Max Verstappen vola nelle Libere 2 di Spa, ma dovrà partire dal fondo della griglia dopo le penalità dovute alla sostituzione dei componenti della power unit: "Sono fiducioso per la rimonta, la macchina si è comportata bene. Il nostro approccio oggi è stato lo stesso di sempre". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Power unit nuova per Max Verstappen , che si prende le Libere 2 in Belgio con un tempo mostruoso in 1:45.507 . Il campione del mondo rifila oltre otto decimi a Charles Leclerc, ma come il monegasco sarà costretto a una gara in rimonta per le penalità inflitte dalla FIA a causa delle tante sostituzioni.

"La macchina ha funzionato bene"

"Non è cambiato l'approccio per le penalità, abbiamo cercato come sempre l'assetto migliore della macchina. In generale sono stato contento, anche se dobbiamo ancora lavorare per migliorare. La macchina ha funzionato bene, avrei potuto girare di più ma nel finale è arrivata la pioggia. C'è da dire però che è caduta per tutti. Ho fiducia per una rimonta, noi ci proveremo. Quando pioviggina non spingi tanto, non sono state le condizioni ideali perchè sarebbe stato meglio girare sull'asciutto".