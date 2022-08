Nervi tesi tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton al via del GP del Belgio. Il britannico è troppo aggressivo e centra il rivale dell'Alpine, che sbotta via radio: "E' un idiota, capace di partire bene solo quando è primo". Poi il sette volte campione del mondo si prende la responsabilità dell'accaduto: "Colpa mia". Il Mondiale torna domenica in Olanda: tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

