La gara di Charles Leclerc compromessa da una visiera a strappo. Dopo essere stato protagonista di una super partenza, in scia a Max Verstappen, il monegasco è stato infatti costretto a rientrare ai box a causa di un surriscaldamento all'impianto frenante. Charles ha avvertito il muretto di sentire "puzza di bruciato" dall'anteriore destra ed è stato richiamato immediatamente. Gli uomini Ferrari hanno dunque rimosso l'oggetto colpevole del danno, una visiera a strappo di un rivale che si era infilata sotto la ruota della F1-75. Dalla nona posizione, Leclerc è scivolato in ultima piazza, dovendo rimontare e chiudendo 6° dopo una penalità inflitta per aver superato il limite di velocità in pit-lane.