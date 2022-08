spa

Grande spettacolo in uno dei Gran Premi storici della Formula 1. Caos al via: contatto Hamilton-Alonso e ritiro per il britannico. Fuori Bottas, che rimonta di Verstappen che vince a Spa scattando dal 14° posto. Nel paddock si è visto anche Kevin De Bruyne che non ha nascosto la propria simpatia per Max GP BELGIO, GLI HIGHLIGHTS