Sorride Max Verstappen, che domina a Spa partendo dal 14° posto: "Oggi la macchina andava sui binari, è stato un weekend fantastico. Ora dobbiamo solo pensare di fare punti e chiudere le gare. La Ferrari tornerà competitiva già a Zandvoort". Il Mondiale torna domenica in Olanda: tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

"Ora noi dobbiamo solo fare punti e chiudere le gare"

"Il primo giro è stato frenetico. Ho cercato di stare fuori dai guai. Succedeva di tutto davanti a me. Ma quando siamo riusciti a rimettersi in sesto dopo la Safety Car, la macchina andava sui binari. Ho scelto i posti giusti nei quali provare i sorpassi, siamo riusciti a gestire le gomme e per questo abbiamo rimontato. Dopo di ché, arrivati in testa, ho potuto gestire tutto. Da 14esimo a 1°? E’ stato un weekend splendido, che neanche potevo immaginare. Ma vogliamo altri weekend così, dobbiamo continuare. Zandvoort? Vedremo cosa faremo lì, oggi voglio godermi la giornata. Avevamo una macchina piacevole da guidare, riuscivamo a non degradare le gomme. In parte ho fatto la differenza, ero molto contento della macchina e di quanto siamo competitivi. Mi aspetto una Ferrari più competitiva già in Olanda, là serve molto più carico. Ma noi ora dobbiamo solo fare punti e chiudere le gare".