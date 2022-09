Il Ceo di F1 nella chiacchierata con Carlo Vanzini su Sky Sport24: "Il nostro lavoro va in tre direzioni: sviluppare lo sport per dare sostenibilità finanziaria agli attori che sono protagonisti in pista; sapere che attorno a noi c'è una comunità nuova che deve essere informata in modo diverso rispetto al passato; infine proporre una piattaforma di business e sviluppo per tutte le aziende che lavorano con noi"

