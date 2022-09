Prime libere nel segno della Ferrari a Monza: Leclerc primo in 1:22.410, secondo Sainz. Poi Russell, Hamilton e Verstappen. Penalità a raffica, anche il leader del Mondiale dovrà scontare 5 posizioni in griglia. Minuto di raccoglimento per ricordare la Regina Elisabetta II, alle 17 sarà la volta delle Libere 2. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

