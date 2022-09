Carlos Sainz non nasconde un po' di amarezza per la penalità che lo costringerà a partire dal fondo della griglia: "Peccato, mi sarebbe piaciuto partire davanti con Charles per fare una doppietta. La macchina è competitiva. In gara voglio rimontare e dare spettacolo". Il GP live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Ferrari molto competitiva, voglio dare spettacolo e rimontare"

"Onestamente è stata una bella qualifica. Mi sentivo bene, ho spinto a tutta. L’unico problema è che nel Q3 non ho avuto la scia alla fine. Questo mi è costato 2-3 decimi che non mi hanno fatto lottare per la pole. Ma domani partirò comunque dal fondo, quindi non mi cambia la vita. Ho dovuto correre molti rischi per compensare la mancanza della scia. Ero più veloce nelle curve ma più lento in rettilineo, quindi non sono migliorato molto. Domani? Non voglio mentire, fa male partire da dietro domani, pensando a quanto è competitiva la macchina questo weekend e a quanto mi sto sentendo bene. Io farò del mio meglio cercando di regalare spettacolo e rimontare, perché il passo c’è. Ma mi sarebbe piaciuto essere lì davanti con Charles per fare una doppietta”.