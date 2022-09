Un ospite d'onore in occasione del GP d'Italia nel box della Ferrari: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è intrattenuto con il n°1 del Cavallino John Elkann e con il vice Piero Ferrari. Presente alla chiacchierata anche Charles Leclerc. GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (201), in 4K e anche in Live Streaming su Skysport.it

GP ITALIA LIVE - VIDEO. MATTARELLA AL BOX FERRARI