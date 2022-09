Charles Leclerc regala ai tifosi della Ferrari una pole che fa sognare tutti a Monza. Sainz costretto a partire dal fondo dopo aver cambiato la power unit, Verstappen dovrà rimontare: la differenza potrebbero farla i diversi assetti della Rossa e della Red Bull. Il GP live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

E’ un testa.. coda Ferrari e in mezzo quest’amore e questa passione qui. Leclerc in pole e Sainz dal fondo, a causa del cambio power unit, ma adesso i sogni possono farsi grandi davvero. Il monegasco lo aveva promesso ma soprattutto sperato di poter fare questo regalo a tutti i tifosi presenti a Monza, ma anche lui è rimasto piacevolmente sorpreso di essersi conquistato questa pole position sul campo, senza bisogno di approfittare di penalità altrui. Aver rifilato un decimo e mezzo a Verstappen su una pista dove la Red Bull avrebbe dovuto essere nettamente superiore è quindi una doppia soddisfazione e anche lui non lo nasconde, nelle parole e soprattutto nei modi. Leclerc ha firmato l’ottava partenza al palo di quest’anno, che è la sua diciassettesima in carriera, come Verstappen e Stewart, la 240esima della Scuderia. E lo ha fatto a Monza, che rende tutto ancora più speciale.

In Ferrari si festeggia ed è giusto così, ma la gara potrebbe raccontare un’altra storia. Lo ha sottolineato pragmatico anche Mattia Binotto ricordando quanto la Red Bull nelle ultime due gare sia stata una vera e propria schiacciasassi. Di fianco a Leclerc dalla prima fila scatta però George Russell ma qui i distacchi della Mercedes son stati abissali. Il nemico numero uno di Leclerc, salvo clamorose sorprese rimane lui, Max Verstappen. L’olandese, che è uno dei nove piloti penalizzati in griglia, parte settimo, ma senza giustamente precludersi nulla. La Ferrari ha dimostrato in questi giorni di avere un buon ritmo e poco degrado ma ha scelto anche un assetto molto scarico rispetto a Red Bull. La differenza poi la faranno come sempre loro.