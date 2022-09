In corso il GP d'Italia a Monza, con le tribune piene di VIP e tifosi della Ferrari. Duello Verstappen-Leclerc, grandi rimonta per Sainz e Hamilton. Diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (201), in 4K e anche in Live Streaming su Skysport.it

GP ITALIA IN LIVE STREAMING - PARATA DI STELLE A MONZA