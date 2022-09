Conto alla rovescia per una delle gare più attese della stagione e che potrete seguire in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e anche in Live Streaming su Skysport.it. Qui l'avvicinamento con tutte le news: dalla pista al paddock, senza tralasciare il meteo! LA GRIGLIA DI PARTENZA Condividi

Non prendete appuntamenti oggi pomeriggio! E' una grande domenica per Sky e per il Motorsport: alle 15 scatta il GP d'Italia di Formula 1 a Monza. Tutto in diretta, con un ampio pre gara, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in live streaming su Skysport.it.

La griglia "rompicapo" di Monza e Leclerc in pole! Leclerc su Ferrari ha firmato una strepitosa pole position - la 17^ in carriera - per una griglia stravolta dai 9 piloti in penalità. In prima fila con il monegasco c'è Russell, Verstappen 7° e costretto a scontare 5 posizioni. Dal fondo Tsunoda, Hamilton e Sainz. Un caos che ha mandato in "tilt" anche Gasly che sui social di è chiesto: "Ma da dove partirò?"

Come seguire il GP d'Italia su Sky Sport e Skysport.it Potrete seguire tutta la domenica del GP d'Italia in diretta su Sky. Come detto, GP e pre gara sono live sui canali 207, 201, in 4K e anche il live streaming sul nostro sito. Qui, alla bandiera a scacchi, tutti i video, le foto e le analisi su Monza. Ma è una grande domenica di motori anche oltre la F1: dopo la pausa estiva si sono riaccesi i motori della Superbike con il Round di Francia (diretta Sky Sport MotoGP) con telecronaca di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Nel weekend anche il World Rally Championship in Grecia (diretta su Sky Sport Action) e la NTT IndyCar Series sul circuito di Monterey.

La programmazione del GP d'Italia 2022 a Monza Domenica 11 settembre Ore 8.30: F3 - Formula Race Ore 10: F2 - Formula Race Ore 11.45: Porsche Super Cup - gara Ore 13: Drivers Parade Ore 13.30: Paddock Live Ore 15: F1 gara (in diretta anche su TV8) - in streaming anche su Skysport.it Ore 17: Paddock Live Ore 17.30: Paddock Live - #skymotori Ore 19: Race Anatomy

Le previsioni meteo per il GP d'Italia a Monza dell'11 settembre Al mattino poco nuvoloso. Condizioni asciutte e soleggiate nel pomeriggio. Temperatura GP: 26°C. Venti deboli da Sud.