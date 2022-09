Sul traguardo di Monza passano nell’ordine Daruvala, Vesti e Iwasa. Drugovich chiude settimo, già campione e in attesa della passerella di Yas Marina, dove guidare il Team MP a caccia del titolo a squadre. In questo momento gli olandesi sono secondi a -4 dal team ART. Con la vittoria di oggi l’indiano vola al quinto posto della classifica, accanto a Doohan, entrambi scavalcati dal giapponese Iwasa, quarto. Oggi la F1 live alle 15 su Sky Condividi

In Formula 2 è già tutto chiaro da ieri, Felipe Drugovich (MP) è il campione di categoria 2022, con tre gare di anticipo sulla fine del campionato. In Feature Race il brasiliano parte dalla seconda fila, alle spalle di Doohan (Virtuosi) e Lawson (Carlin). Il grande deluso e sconfitto della stagione, Théo Pourchaire (ART) è invece solo in settima fila. Calderon non parte, Beckmann fora nel giro di formazione. Al via è bagarre. Doohan si avvia lentamente e viene risucchiato dal gruppo. Lawson va in testa. Poi una serie di contatti multipli. Boschung spinto fuori da Sato, Ghiotto e Pourchaire contro le barriere e fermI, Doohan e Sargeant ingarellati fuori pista dopo un contatto con Daruvala. Safety Car.

Ripartenza al sesto giro. In testa Lawson davanti a Drugovich e Armstrong, che passa in seconda piazza dopo poche curve. Intanto Hauger sconta uno stop & go. Nel corso dell’ottavo giro Williams perde la monoposto all’Ascari dopo un contatto con Beckmann e finisce fuori. Altra Safety Car. Ne approfittano in diversi per rientrare in pit lane a smarcare le gomme. Al nono giro anche i primi tre cambiano coperture. Bandiera Rossa al decimo giro. Per aver tagliato l’ingresso in pit lane Armstrong viene penalizzato di 10” con uno stop & go. All’11° giro la gara riprende. Drugovich ha le gomme morbide e segue il gruppo in ultima posizione (13a) senza agitarsi troppo. Guidano Verschoor e Sato che devono fermarsi, vistualmente primo è Daruvala.