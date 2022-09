In una gara ricca di emozioni, al francese dell'ART è bastato chiudere al 4° posto la Feature Race di Monza. Gara vinta da Maloney, con Bearman e Crawford con lui sul podio. Oggi il GP di F1 alle 15 in diretta su Sky Condividi

Dopo la Formula 2, anche la Formula 3 ha il suo campione 2022: si tratta di Victor Martins, pilota ART (e Academy Alpine). Al francese è bastato chiudere al 4° posto la Feature Race di Monza vinta da Maloney, con Bearman e Crawford con lui sul podio.

E’ il momento della verità a Monza, quando la Formula 3 si schiera sulla griglia di partenza per l’ultima gara stagionale, una Feature Race piena di significati, decisiva per l’assegnazione del titolo di campione della categoria 2022. La classifica è cortissima, complice anche la pessima giornata nella quale al sabato sono incappati i due protagonisti più attesi e anche più accreditati: Victor Martins (ART) e Isack Hadjar (Hitech), che in un molto lombardo gioco del ‘ciapano’ sembra stiano facendo di tutto per non vincere il campionato.

Ne ha approfittato in Gara Sprint il solito Bearman (Prema) che ha in parte ricucito il distacco dai due leader in graduatoria. In griglia di partenza si posizionano, per effetto delle qualifiche del venerdì, Smolyar (MP) e Maloney (Trident) in prima fila. Il barbadiano è aritmeticamente in corsa per il successo finale, tanto quanto chi gli si posiziona alle spalle: Stanek e Martins in seconda fila, Arthur Leclerc e Bearman in terza, Hadjar soltanto in ottava. Poco prima del via sale il rombo dei motori e anche la pressione e la tensione diventano palpabili. Sin dallo spegnimento dei semafori è battaglia senza esclusione di colpi per 22 giri in uno dei templi dell’automobilismo internazionale. Alla prima curva si presenta davanti a tutti Maloney davanti a Smolyar, dietro si sfiorano le due prema di Bearman e Leclerc, incoda Villagomez e finiscono fuori: Safety Car.

Maloney guida, Martins è terzo, Hadjar è quindicesimo. Si riparte con il rolling start al quinto giro. Un bloccaggio pazzesco di Smolyar gli permette di balkzare temporaneamente al comando, ma a metà giro Martins passa in testa. Al nono giro Leclerc e Maloney stringono Smolyar, che tiene la terza piazza ma con una sospensione danneggiata. A metà corsa passa a condurre Maloney. In seconda posizione Bearman, terzo Martins. Hadjar è solo tredicesimo. Alle spalle di Martins ritornano le Prema di Crawford e Leclerc, utilissimi gregari di Bearman. Alla sedicesima tornata Martins riceve la seconda bandiera bianca e nera (prima waving, poi track limits), mentre Maini e Benavides entrano in collisione e danneggiano anche le barriere di protezione. Altra Safety Car. Poi bandiera rossa. Gara sospesa e macchine tutte richiamate in pit lane a cinque giri dal termine. Al momento dello stop Martins è leader virtualmente campione, ma dalla commissione gara arriva una penalizzazione di 5” per avere commesso 4 track limits.